İsmail Kartal, zor şartlar altında takımın başına geçti. 60 yaşındaki teknik adam, geldiği günden beri ilk iş olarak oyuncularına moral ve özgüven aşılamaya çalıştı. Bunun için hem bire bir hem de takım halinde konuşmalar yaptı. Ancak Kartal’ın bu çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi. Bu sezon elde kalan tek hedef olan kupaya Kayserispor yenilgisiyle veda edilmesi, Fenerbahçe ’de morallerin iyice dibe vurmasına neden oldu. Yarın ligde Giresunspor deplasmanına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler’de İsmail Kartal, oyuncularıyla bir konuşma daha yaptı.

‘Kenetlenmeliyiz’

Hayatın devam ettiğini belirten tecrübeli hoca, “Artık yapabileceğimiz tek şey başımızı dik tutup, mümkün olduğunca maç kazanmak. Sahada zevk alacağınız bir oyun oynayın. Zaten bunu yaptığınızda sonuçlar da gelecektir. Kötü günlerden geçiriyoruz. Bunu aşmak için birbirimize daha sıkı şekilde kenetlenip birlik olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘İlk adımı atalım’

İsmail Kartal, “Hedefimiz olsun ya da olmasın, Fenerbahçe her maçı kazanmak zorundadır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Terinizin son damlasına kadar mücadelenizi ortaya koyun. Giresunspor açından galibiyetle ayrılarak ayağa kalkma yolunda ilk adımı atalım. Sonra da devamını getirelim” diye konuştu.

Yusuf Dursun