Süper Lig 'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Altay'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Kazanmak için çıkıyoruz. Her maça öyle. Geçen maç kompakt bir oyun, takım savunması anlamında olumlu işler yapmıştık. Hücum anlamında üretkenlik azdı. Topu önde tutarak, daha fazla pozisyon arayacağımız mantaliteyle çalıştık birkaç gün. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Onlara layık olmak için Fenerbahçe'ye yakışır mücadeleyle 3 puanla tamamlamak istiyoruz bu maçı."

"Berke ağrıları devam ettiği, kendini iyi hissetmediği için kalede Ertuğrul başlayacak. O da çok yetenekli. Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecek bir kaleci. Ben onu çok eskiden, altyapıdan tanıyorum. Onun da yolu açık olur inşallah."





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