Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci kendisine ait sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj yolladı. Geçen yıl Sarı Lacivertli kulübe imza atan 26 yaşındaki futbolcunun paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İrfan Kahveci'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Bir sene önce bugün; çocukluk hayalime, ait olduğum yere, çubukluya kavuştum. Fenerbahçe formasıyla mücadele etmek benim için çok büyük bir onur. Çubuklumuzun altında sahaya çıktığım ilk andan itibaren yüzde yüzümle mücadele ettim ve etmeye devam edeceğim.

Büyük Fenerbahçe taraftarının desteğiyle, camiamız hak ettiği güzel günleri görecektir. Nice yıllara..







