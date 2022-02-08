Ocak 2021'de Fenerbahçe 'ye imza atan İrfan Can Kahveci sakatlık rekoru kırdı! 4 sezon formasını terlettiği Başakşehir'de sadece 4 ciddi sakatlık yaşayıp 13 karşılaşma kaçıran milli futbolcu, sarı-lacivertli forma ile geçirdiği bir yıllık sürede 5. kez sakatlandı. Bugüne kadar 16 maç kaçıran İrfan, 3 karşılaşmada ise cezası nedeniyle oynayamadı. Mart ayı başındaki Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle gelen ancak sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı olan Mehmet Ekici'yi hatırlattı.

HEM SAKATLIK HEM HASTALIK!

Mehmet Ekici için Trabzonspor ile büyük gerilim yaşanmış, oyuncu Fenerbahçe'ye gelebilmek için 6 ay boyunca futbol oynamama riskini göze almıştı. 2017 yılında geldiği sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda 4 önemli sakatlık yaşayarak neredeyse hiç oynamamıştı. İrfan Can Kahveci de benzer şanssızlığı yaşıyor. Fenerbahçe'ye Başakşehir'den geldiğinde sakatlığı devam eden milli oyuncu, ardından Koronavirüs'e yakalandı. Geçen sezonun sonunda uyluğundan sakatlanan İrfan, bu yıl ise sırasıyla 2 kez adale, son olarak da omuz sakatlığı yaşadı. Ekici şu anda hiçbir takımda forma giymiyor.

Kaynak: Sabah