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Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci müjdesi!

Fenerbahçe'de uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin beklenenden erken sahalara dönebileceği öğrenildi.

23 Eylül 2021, Perşembe 12:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci müjdesi!

Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci'den güzel haber geldi. Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Helsinki deplasmanında sakatlanan ve sahalara Sivasspor maçıyla dönen orta saha oyuncusu 14 dakika sonra oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Uyluk sakatlığı yaşayan 26 yaşındaki oyuncunun sahalara geri dönüşünün beklenenden erken olacağı öğrenildi.

Yoğun bir tedavi uygulanan İrfan'ın önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacağı, sonraki hafta ise takımla idmana çıkacağı bildirildi. Milli arada eksiklerini gidermeye çalışacak olan İrfan'ın Trabzonspor deplasmanında forma giymeyi istediği kaydedildi.

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