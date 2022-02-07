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Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci, 1 ay yok

Fenerbahçe'de 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin 3 ila 4 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenirken hedef, martın ilk haftasındaki Trabzonspor maçına yetiştirmek...

07 Şubat 2022, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci, 1 ay yok

Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe ’ye bu karşılaşmada sakatlanan İrfan Can Kahveci’den kötü haber geldi. Milli futbolcu, omzundaki ağrı nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı. Dün yapılan kontrollerde İrfan’ın omuz başında non-deplase kırık olduğu belirlendi. Yıldız oyuncunun 3 ila 4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sağlık ekibinin hedefi, 26 yaşındaki futbolcuyu martın ilk haftasındaki Trabzonspor maçına yetiştirmek. İrfan, Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra 6. farklı sakatlığını yaşamış oldu.

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