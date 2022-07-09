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Fenerbahçe haberi: Hull City karşısında 4 isim riske edilmeyecek

Hazırlık maçında Hull City ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlık sıkıntıları bulunan 4 isim riske edilmeyecek.

09 Temmuz 2022, Cumartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Hull City karşısında 4 isim riske edilmeyecek

Fenerbahçe , Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın son provasını yarın Sakarya’da Hull City ile yapacak. Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan 4 oyuncu bu karşılaşmada riske edilmeyecek. Bright Osayi-Samuel, Emre, Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, sağlık ekibinin tavsiyesiyle Hull maçının kadrosuna alınmayacak. Bu futbolcuların İstanbul’da kalarak tedavilerine devam edileceği öğrenildi. Samuel, Emre, Mert Hakan ve Gustavo’nun 20 Temmuz’daki Dinamo Kiev mücadelesinde ise hazır olması bekleniyor.

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