Fenerbahçe haberi: Hull City karşısında 4 isim riske edilmeyecek

Fenerbahçe , Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın son provasını yarın Sakarya’da Hull City ile yapacak. Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan 4 oyuncu bu karşılaşmada riske edilmeyecek. Bright Osayi-Samuel, Emre, Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, sağlık ekibinin tavsiyesiyle Hull maçının kadrosuna alınmayacak. Bu futbolcuların İstanbul’da kalarak tedavilerine devam edileceği öğrenildi. Samuel, Emre, Mert Hakan ve Gustavo’nun 20 Temmuz’daki Dinamo Kiev mücadelesinde ise hazır olması bekleniyor.