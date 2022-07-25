Fenerbahçe , transferde ayağını gazdan çekmiyor... Bruma, Lincoln Henrique, Tiago Çukur, Joao Pedro, Joshua King, William Arao ve Emre Mor’u kadrosuna katan Sarı-Lacivertli takım bir oyuncuyla daha anlaşmaya vardı. Savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Fenerbahçe ve Brezilya Serie A ekibi Flamengo, Gustavo Henrique için el sıkıştı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncu için Güney Amerika temsilcisine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe’nin, Gustavo Henrique’nin 2.5 milyon Euro’luk bonservis bedelinin ilk yarısını transferden hemen sonra, kalan yarısını ise Ocak 2023’te ödeyeceği kaydedildi.

3 yıllık sözleşme...

Oyuncunun menajerini İstanbul’a davet eden yönetimin, futbolcu cephesiyle de anlaşması sonrasında 29 yaşındaki sağ stopere Fenerbahçe forması giydirmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli takımın 29 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2023 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncu, 2021- 22 sezonunda forma giydiği 10 maçta 2 gol kaydetti.

Yusuf Dursun