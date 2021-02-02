Fenerbahçe haberi: Galatasaray derbisi öncesi Luiz Gustavo şoku

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, son haftaların flaş takımı Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında son dakikalara girilirken Sarı-Lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo sakatlandı. İlk yarıyı tamamlayan Gustavo, maçın 2. yarısında yer almadı, yerine Samatta girdi. Fenerbahçe hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Luiz Gustavo'nun sakatlığının ciddi olup olmadığı, derbiye yetişip yetişemeyeceği Sarı-Lacivertli taraftar tarafından da merak ediliyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Gustavo'nun sakatlanmasının ardından sosyal medyada "Eyvah, eyvah" yorumları yaptılar. Brezilyalı futbolcunun durumunun kısa sürede netleşmesi bekleniyor.







