Fenerbahçe , Süper Lig 'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisi nedeniyle Kayserispor karşısında cezalı oyuncuların durumu merak ediliyordu. Sarı kart cezası sınırında bulunan isimlerden İrfan Can Kahveci, Min-jae Kim ve Filip Novak karşılaşmayı sıkıntı yaşamadan tamamladılar.





Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, Min-jae Kim ve Filip Novak son bölümde İsmail Kartal tarafından kenara alındılar. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında üçüncü golünü atan İrfan Can Kahveci, 68. dakikada yerini Arda Güler'e bırakırken Filip Novak, 76'da Ferdi Kadıoğlu, Min-jae Kim de 84'te Attila Szalai ile değişti.

Sarı kart ceza sınırında bulunan bir diğer isim Luiz Gustavo ise uzun süre sonra Fenerbahçe formasıyla bir lig maçına çıktı. Brezilyalı oyuncu, 76. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

Kayserispor maçı öncesinde oyuncularına bu konuyla ilgili bir hatırlatma yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Kayseri maçında Galatasaray mücadelesini düşüneceğimiz tek konu, gereksiz kart görmekten kaçınmak olmalı. Özellikle ceza sınırındaki arkadaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları, hakeme itiraz gibi gereksiz konulardan kart görüp derbide bizi yalnız bırakmamaları çok önemli” ifadelerini kullandı.