Fenerbahçe 'nin 3-1 kazandığı Giresunspor hazırlık maçının ardından Filip Novak yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Üçlü savunmanın sol stoperi olarak görev yapan Novak, "Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Sahada oynuyor olmak, Fenerbahçe için mücadele etmek çok önemli. Hocamız nerede görev verirse orada oynarım. Benim için en önemli şey takımım ruhunun güçlü olması. Bu takım ruhuyla devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.