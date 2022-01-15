Fenerbahçe haberi | Ferdi Kadıoğlu: 1-1 istediğimiz netice değil

Süper Lig 'in 21. haftasında konuk olduğu Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal yönetiminde zamanla daha iyi olacaklarını vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'1-1 istediğimiz netice değil'

''Hocamız beni bugün sol bek olarak oynattı, ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 1-1 istediğimiz netice değil. Yeni hocamızla kısa bir süredir çalışıyoruz. Zaman içinde çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum.''

'Çalışmamız gerekiyor'

''Geliştirmemiz gereken noktalar var. Maçta çok az şans bulabildik. Bu noktaların üzerine çalışmamız gerekiyor.''







