Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı arşıya geldi. Nefes kesen maçta Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Zirve yarışında bu beraberlikle yaran Fenerbahçe'de taraftarından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli piyanistlerinden olan Fazıl Say'dan derbi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Ünlü piyanist Fenerbahçe'nin tartışılan hocası Vitor Pereira için 'Bu Vitor’u hemen … hemen…' ifadelerini kullandı.

Bu mesaj kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.