Fenerbahçe haberi... Fazıl Say'dan olay sözler: Gustavo sakat kalsaydı
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep Fk deplasmanında 3-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de maçın içerisinde yapılan bireysel hatalar damga vurdu. Sosyal medyanın da gündeminde olan hatalara Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü piyanist Fazıl Say'dan flaş bir paylaşım geldi.
Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor ile puan farkını kapatma isteğindeyken, bordo-mavililerin 12 puan gerisinde kaldılar.
Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, kişisel Twitter hesabından maça dair bir paylaşımda bulundu.
Fazıl Say tweetinde şu ifadelere yer verdi:
Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antepte Sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum . Ve kızıyorum.
Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…