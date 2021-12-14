Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor ile puan farkını kapatma isteğindeyken, bordo-mavililerin 12 puan gerisinde kaldılar.

Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, kişisel Twitter hesabından maça dair bir paylaşımda bulundu.

Fazıl Say tweetinde şu ifadelere yer verdi:

Adamlar 49 metreden çakıyor gol oluyorsa bunda Ali Koç’un ne suçu var bilemedim. Ne yapsın? Antepte Sahayı mı uzatsın genişletsin? Gustavo neden oynadı hala anlamıyorum . Ve kızıyorum.

Beethoven sağır olacağına Gustavo sakat kalsaydı…