Fenerbahçe haberi... Fazıl Say: Adam gibi teknik direktör lazım

Fenerbahçe maçlarında yaşadığı heyecanı zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından da üzüntüsünü paylaştı. Erol Bulut'a ve futbolculara olan tepkisini dile getiren Fazıl Say, "İstifa!!! Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. En ufak bir üzüntüsü yok" paylaşımıyla Bulut'u istifaya davet etti.

İşte Fazıl Say'ın Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından attığı tweet'ler:

"Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha.. Yazık...."

"İstifa!!! Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. En ufak bir üzüntüsü yok"

"47 yıldır Fenerbahçeliyim, bu kadar kötü, böyle ruhsuz isteksiz tutkusuz bir takım hiç görmedim"

"Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır. Bu kitlenin içinde haliyle müzisyeni de olur, ressamı da, şairi de, atom fizikçisi de. Ve biz de kızarız veya üzülürüz. Bu futbol. Bu taraftarlık. Bu bir ruh. Bir birliktelik.."











