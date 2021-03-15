Fenerbahçe haberi... Fazıl Say: Adam gibi teknik direktör lazım
Fenerbahçe'nin ligin dibindeki Gençlerbirliği'ne kendi evinde yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alması, sosyal medyada da gündem oldu. Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, maç sonunda üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Say, "İstifa!!! Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. En ufak bir üzüntüsü yok" ifadesini kullanarak Erol Bulut'a eleştiride bulundu.
Fenerbahçe maçlarında yaşadığı heyecanı zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından da üzüntüsünü paylaştı. Erol Bulut'a ve futbolculara olan tepkisini dile getiren Fazıl Say, "İstifa!!! Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. En ufak bir üzüntüsü yok" paylaşımıyla Bulut'u istifaya davet etti.
İşte Fazıl Say'ın Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından attığı tweet'ler:
"Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha.. Yazık...."
"İstifa!!! Adam gibi teknik direktör lazım. Adamın yüz ifadesi.. En ufak bir üzüntüsü yok"
"47 yıldır Fenerbahçeliyim, bu kadar kötü, böyle ruhsuz isteksiz tutkusuz bir takım hiç görmedim"
"Fenerbahçe'ye gönül veren milyonların sayısı, dünyada 100 kadar ülkenin nüfusundan bile fazladır. Bu kitlenin içinde haliyle müzisyeni de olur, ressamı da, şairi de, atom fizikçisi de. Ve biz de kızarız veya üzülürüz. Bu futbol. Bu taraftarlık. Bu bir ruh. Bir birliktelik.."
https://twitter.com/fazilsaymusic/status/1371159949519302657
https://twitter.com/fazilsaymusic/status/1371364444966682624