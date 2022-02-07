Fenerbahçe haberi: Eski hocalara karşı kötü tablo!

Fenerbahçe ’de kötü gidişe İsmail Kartal da çare olamadı. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’e 1-0 mağlup olarak üst sıralara tırmanma hedefinde yine darbe yedi. Kanarya, bu sezon özellikle, kulüpte görev yapmış teknik adamlar karşısında büyük başarısızlık yaşadı.

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Aykut Kocaman’la lige 4 maçta 4 yenilgiyle başlayan Başakşehir, ilk galibiyetini 19 Eylül’de 2-0’lık skorla Fenerbahçe karşısında elde etmişti. Geçen sezon Sarı-Lacivertliler’i çalıştıran Erol Bulut’un Gaziantep’i, 13 Aralık’ta Kanarya’yı 3-2’lik skorla geçti. İlk teknik direktörlük deneyimini Karagümrük’ün başında yaşayan Volkan Demirel, yaklaşık 55 dakika 9 kişi oynadığı eski takımına karşı 1-1’le sahadan ayrılarak puan koparmayı başardı. Son darbe Emre Belözoğlu’ndan geldi. Genç çalıştırıcının Başakşehir’i Kadıköy’den 1-0’lık galibiyetle çıktı.

Fenerbahçe, eski dostlarına karşı ligde oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak tam 11 puan kaybetti.