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Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un a planı Mert Hakan Yandaş

Yunan futbolcunun Pelkas'ın yerini Mert Hakan Yandaş’la dolduracak Erol Bulut, B planı olarak ise Osayi- Samuel’in 11’de olduğu 4-4-2 sistemini düşünüyor.

01 Şubat 2021, Pazartesi 08:56 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un a planı Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarstı. Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi... Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta, çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de yarınki maç öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.

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