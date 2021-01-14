Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"İki takım da kontrollü başladı. Birbirine pozisyon vermemeye çalıştı. Süre biraz geçince oyun açılmaya başladı. İki taraf da gol pozisyonları yakaladı. Biz bir pozisyonu iyi değerlendirdik. Genele baktığımızda iyi oyun, güzel oyun. Turu atladığımız için mutluyum.

Her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Hücumda yeterince pozisyona giriyoruz ama bazen son vuruşlarda daha iyi olmalıyız. Sakat futbolcularımız, hasta futbolcularımız, kart cezalılarımız oluyor. Rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Sezon sonuna kadar tüm takımlar için böyle gidecek. 5 galibiyet aldık, daha da iyi olabiliriz.









Takımın fiziksel durumundan çok memnunum. Son oynadığımız maç 118 km, ondan önceki maç 117.5 km koştuk. Fiziksel olarak bir sorunumuz yok ama takım yoruluyor, normal.

Transferle ilgili söyleyebileceğim, 1-2 transfer düşünüyoruz. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Limitler el verdiği sürece 1-2 transfer yapmak istiyoruz. Mesut Özil konusunu hep birlikte izleyeceğiz."

EROL BULUT'TAN PEROTTİ SÖZLERİ

"Ömer Faruk'la ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Gereken bütün durumu sportif direktörümüz izah etti. Benim burada bir şey söylemem doğru olmaz. Gerçekten iyi, yetenekli bir futbolcu. Biz kendisiyle ilgili elimizden gerekeni yaptık.

Mert Hakan, profesyonel bir futbolcu, Fenerbahçe'nin futbolcusu. Aytaç, Mert Hakan'ın kafasına tekme attı. Maalesef hakem görmedi, VAR'dan da görmediler. Hakemin VAR'a çağırması gerekiyordu. İkisi de kırmızı kart görmeliydi. Evet, orada bir reaksiyon gösterdi Hakan. Bu konuyu Mert Hakan'la da oturup konuşacağız.

Perotti çok önemli ve değerli bir futbolcu. Roma'da yaptıkları ortada. Sakatlıklar kendisinin peşini bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay sahalardan uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa ki öyle görünüyor. Oraya bir takviye yapacağız."