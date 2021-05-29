Fenerbahçe haberi: Enner Valencia sosyal medyadan yanıt verdi
Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi transferlerinden biri olan ve Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından gol yollarında da takıma büyük katkı sağlayan Enner Valencia, sosyal medyada hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
Bu sezon Fenerbahçe'de Erol Bulut yönetiminde genelde kanat oynayan, Emre Belözoğlu'nun gelişi ile forvet oynayan ve gol yollarında takımın yükünü çeken Enner Valencia hakkında çıkan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
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Tecrübeli futbolcunun "Fenerbahçe’ye giderken santrfor olarak transfer edildim. Zaten ilk haftalarda santrfor oynatıldım. Sonra kovulan teknik direktör, ‘kanatta oynayabilir miyim?’ diye sordu. Hayır deseydim. Yedek kalacaktım. Evet dedim. Yedek kalmak istemedim." sözlerini sarfettiği iddia edildi.
Valencia kendisine ait Twitter hesabından "Yanlış" mesajıyla iddia edilen sözlerin kendisine ait olmadığını belirtti.
https://twitter.com/EnnerValencia14/status/1398705851649642511