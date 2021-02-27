Kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakat veya cezalı olmadığı tüm maçlarda forma giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı bırakılarak Trabzonspor deplasmanına götürülmedi. Erol Bulut'un bu hamlesi sosyal medyada da gündem olurken, tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımla mesaj verdi. Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarı-Lacivertli formanın armasını öptüğü fotoğrafı paylaştı. Paylaşımı Mesut Özil, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş gibi yıldızlar da beğendi.

Caner Erkin'in yokluğunda sol bekte Bordo-Mavili ekibin eski oyuncusu Novak'ın oynaması bekleniyor.















