Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe , Lincoln Henrique'nin ardından ikinci imzayı Bruma'ya attırdı. Sarı Lacivertli ekibin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Portekizli kanat oyuncusu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PSV Eindhoven'a veda etti ve ''Sadece bir kulübe değil, bana çok şey katan bir aileye veda etme zamanı. Hafızamda harika anılar, dostluklar ve inanılmaz bir taraftar grubunun desteğini taşıyorum. Teşekkürler PSV.'' ifadelerini kullandı.

Temmuz 2019'da 12 milyon Euro bonservisle PSV'ye transfer olan Portekizli kanat oyuncusu, Hollanda ekibinde çıktığı 81 maçta 15 gol, 10 asistle skora katkı sağladı.







