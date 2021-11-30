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Fenerbahçe haberi: Bir İrfan Can Kahveci klasiği

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, asistlerine devam ediyor. Galatasaray derbisinde Mesut Özil’e harika bir pas veren Milli yıldız, dün de Serdar Dursun’un golünde adrese teslim ortayı yapan isim oldu.

30 Kasım 2021, Salı 08:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Bir İrfan Can Kahveci klasiği

Fenerbahçe ’nin son haftalardaki yükselen yıldızı olan İrfan Can Kahveci, Göztepe karşısında da takımın en iyilerinden biriydi. Yıldız futbolcu, sakatlıktan dönüş yaptığı Konya maçında frikikten jeneriklik bir gole imza atmıştı. İrfan, Avrupa Ligi’nde Antwerp deplasmanında da asist yapmıştı. Başarılı oyuncu, geçen hafta ise Galatasaray derbisinde sahneye çıktı. Mesut Özil’in skora dengeyi getiren golündeki harika pası veren isim İrfan Can’dı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu dün Göztepe deplasmanını da boş geçmedi.

9 ikili mücadele kazandı

Milli yıldız, 48. dakikada sağ kanatta topla buluştu. Kafasını kaldırıp ceza sahasına bakan İrfan, boş pozisyondaki Serdar Dursun’a adrese teslim bir orta yollayarak yine harika bir asiste imzasını attı. Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca girdiği 14 ikili mücadelenin 9’unu kazandı, 3 top kaptı ve 2 pas arası yaptı. İrfan Can Kahveci, 75. dakikada sarı kart görüp, 78. dakikada kenara geldi.


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