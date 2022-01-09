Fenerbahçe haberi: Bilic temaslarında son dakika!

Fenerbahçe 'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin yaz aylarından bu yana gündeminde yer aldığı belirtilen Slaven Bilic için Hırvat basını keskin ifadeyle bir iddiada bulundu.

'Fenerbahçe ile anlaşma sağladı'

Hırvatistan basınında Germanijak, Slaven Bilic'in Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığını aktardı. Hırvat sitesinin haberinde Beijing Gouan ile yollarını ayıran Bilic'in çok uzun süre boşta kalmayacağı ve Fenerbahçe ile sağladığı anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.

'Çin'de Ali Koç ile görüşme'

Germanijak'ın haberinde Slaven Bilic'in Çin'den ayrılmayı aylar öncesinden düşündüğü belirtilirken yaz aylarının başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hırvat hoca ile bizzat görüşmek adına Çin'e gittiği ifade edildi. O dönemde hatta yardımcıları Dejan Računica, Danilo Butorović ve Zoran Janković konusunda dahi uzlaşmanın sağlandığı belirtildi.

'Beijing Gouan'dan izin alamamıştı'

Slaven Bilic'in o dönemde Ali Koç ile tüm detaylar üzerinde görüşüp anlaşma sağlamadığı aktarılırken kalan tek aşamanın Beijing Gouan'dan ayrılık olduğu belirtildi. Fakat o dönemde Slaven Bilic'in Beijing Gouan'dan izin alamaması sonucunda ise Fenerbahçe, Vitor Pereira ile anlaşma sağladı.

Belirsizlik sürüyor! Löw, Bilic, İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de çıkan haberlere rağmen yeni teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor. İlk hedef olarak görülen Joachim Löw için şartlar zorlansa da Alman hocanın 1 yıl çalışmama konusundaki net kararı nedeniyle ikna edilmesi zor gözüküyor.

Yerli adaylar arasında İsmail Kartal gündeme gelmiş durumda. Fakat Fenerbahçe'nin Löw konusundaki engeli aşamaması sonrası yerli bir hocadan ziyade henüz resmî bir teklif yapılmadığı bilinse de Slaven Bilic'in ismi öne çıkıyor.

Uzayan bu sürecin ise bu hafta arasında çözüme kavuşturulması planlanmakta. Sarı-Lacivertliler, sürecin uzamasına ilişkin tepkilerin arttığı ortamda teknik direktör konusuna bu hafta arasınad nokta koymak istiyor.