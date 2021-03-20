Kadıköy'de lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir Beşiktaş mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde… Ancak sarı-lacivertli yönetim, böyle düşünmüyor. Başkan Ali Koç ve ekibinin, derbiden ne sonuç çıkarsa çıksın sezon sonuna kadar Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile devam etmeyi planladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında.

BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ

Fenerbahçe, hafta boyunca Gençlerbirliği mağlubiyetinin izlerini silmeye çalıştı. Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantı bu süreçte etkili oldu. Sarı-lacivertli oyuncular, maçlarda yapılan hataları birbirlerinin yüzüne karşı söylerken takım içindeki ana problemin yardımlaşma eksikliği olduğu yönünde görüş birliğine varıldı. Toplantı, "Derbide herkes birbirinin açığını kapatacak" kararıyla sona erdi. Futbolcuların Erol Bulut'un yanına giderek "Bizim sorunumuz teknik adam değil. Bir sıkıntı varsa bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Beşiktaş maçında herkes en iyi haliyle sahada olacak" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.

Sahasında 6 mağlubiyet alan F.Bahçe deplasmanda ise farklı bir görüntü sergiledi. Kanarya, dışarıda oynadığı 14 maçın 11'ini kazanırken 2 beraberlik aldı ve sadece 1 kez yenildi.

Kaynak: Sabah





İlgili Haberler Fenerbahçe haberi: Transferde Shaqiri bombası



