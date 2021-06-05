Fenerbahçe haberi: Berke Özer takımda kalıyor

Genç file bekçisi, Westerlo formasıyla Belçika’da çok başarılı 2 sezon geçirdi. Berke, buradaki performansıyla birçok takımın ilgisini üzerine çekti.

21 yaşındaki kaleci için ayrıca Süper Lig ’den ekipler de Fenerbahçe ’nin kapısını çaldı. Ancak yönetim, yeni sezonda Berke’yi takımda tutmayı planlıyor.

Adı Atletico Madrid ile de anılan başarılı file bekçisi, yüksek bir teklif gelmemesi halinde önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de forma rekabetine girecek.





İlgili Haberler Aboubakar Fenerbahçe'ye kaldı



