Fenerbahçe haberi: Basketbola yeni sponsor

Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımı Fenerbahçe Beko'ya önümüzdeki sezondan itibaren isim sponsorluğu yapacak kuruluşun isminin belli olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre 2.5 yıldır Sarı-Lacivertliler'in erkek basketbol takımının isim sponsorluğunu yapan Başkan Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüttüğü Koç Holding bünyesindeki Beko'nun sözleşmesi 16 Haziran'da sona erecek.

Beko'nun yerini ise Mehmet Ali Aydınlar’ın ortağı ve CEO’su olduğu Acıbadem Sağlık Grubu’nun alması bekleniyor. Daha önce Aziz Yıldırım döneminde voleyboldaki sponsorluklarıyla Kanarya'nın hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olmasına katkıda bulunan Aydınlar'ın desteğiyle daha büyük hedeflere koşacak bir kadronun oluşturulmasına finansman desteğinin sağlanması hedefleniyor.



