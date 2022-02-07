Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Başakşehir yenilgisi sonrası soyunma odasına giderek futbolculara bir konuşma yaptığı öğrenildi. Başkanın, “Bu yenilgiyi arkanızda bırakın ve kafanızı yerden kaldırın. Hafta içinde Kayserispor ile çok önemli bir kupa maçı oynayacağız. Bir an önce toparlanın ve en azından kupada taraftarı sevindirecek bir sonuç alın. Hepiniz karakterli ve güçlü oyuncularsınız. Tek eksiğimiz moral. Bu konu üzerinde yoğunlaşın ve futboldan başka hiçbir şey düşünmeyin” ifadelerini kullandı.

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