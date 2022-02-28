Süper Lig 'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Attila Szalai, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 90+1'de galibiyet golünü atan Macar stoper, her top için mücadele ettiklerini ve istedikleri 3 puana ulaştıklarını dile getirdi, ''Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz.'' dedi.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Szalai, ''Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız.'' diye konuştu.







