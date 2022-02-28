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Fenerbahçe haberi: Attila Szalai: Çok çalıştık, her top için mücadele ettik

Kasımpaşa deplasmanında Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim olan Attila Szalai, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok çalıştıklarını ve iyi mücadele ettiklerini vurgulayan 24 yaşındaki stoper, galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 22:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Attila Szalai: Çok çalıştık, her top için mücadele ettik

Süper Lig 'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Attila Szalai, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 90+1'de galibiyet golünü atan Macar stoper, her top için mücadele ettiklerini ve istedikleri 3 puana ulaştıklarını dile getirdi, ''Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz.'' dedi.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Szalai, ''Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız.'' diye konuştu.


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(ÖZET) Kasımpaşa - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2


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