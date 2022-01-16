Fenerbahçe haberi: Antalyaspor karşısında oyun hüsran yarattı

Süper Lig'de yeni hocası İsmail Kartal yönetiminde Antalyaspor maçıyla birlikte sezona yepyeni bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe , yine taraftarlarını şaşırtmadı. Ancak özellikle ilk yarıda ortaya konan futbol , sezonun en kötü oyunlarından biriydi. Sarı-Lacivertliler, ev sahibi ekip karşısında ilk devrede rakip kaleye tek bir şut bile atamadı. Son olarak Mart 2020'deki Konyaspor deplasmanından sonra ilk kez benzer bir durumla karşılaşan Kanarya, ikinci yarıdaki ilk isabetli şutunda şansın da yardımıyla serbest vuruşta golü buldu!

Toplamda iki isabetli şut

90 dakikayı 2'si isabetli toplamda 4 şutla (Antalya ise 14 şut, 3'ü isabetli) tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, pozisyon üretmek konusunda bir hayli zorlandı. Mesut Özil ve İrfan Can gibi yıldızlarının etkili olamadığı Kanarya böylece ligdeki son 6 maçında sadece 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetinin yanına 3. beraberliğini de eklemiş oldu. Antalya'dan önce Adana Demirspor'a evinde 2-1 yenilen Fenerbahçe, böylece ligdeki 3 puan hasretini ise 2 maça çıkardı.