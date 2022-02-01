Fenerbahçe haberi: Antalya kampı keyifli bitti

Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileriyle daha çok vakit geçirip, oyun felsefesini oturtmak için Antalya kampına büyük önem veriyordu. Ancak sakatlar, hastalar ve Milli takımlara giden futbolcular nedeniyle kamp 10 oyuncudan yoksun, tatsız başladı. İsmail Kartal, buradaki 6 günün 4’ünde çift idman yaptırdı. Yüksek tempo ve yoğun çalışmalar futbolcuları fazlasıyla yordu. Buna rağmen kamp dönemi son derece keyifli geçti.

Fenerbahçe, Antalya’daki son antrenmanına dün çıktı. Sabah saatlerindeki çalışmada futbolcuların neşesi dikkat çekti. Oyuncular bir yandan yorucu bir çalışma yaparken bir yanda da birbirleriyle bol bol şakalaştı. Sarı-Lacivertliler, bu idmanın ardından kamp etabını tamamladı ve İstanbul’a döndü. Fenerbahçe bugünü izinli olarak geçirecek. Yarından itibaren, cumartesi günkü Başakşehir maçının hazırlıkları Samandıra’da devam edecek. Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş’ın da bu idmanla birlikte takıma katılacağı öğrenildi.