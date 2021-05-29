Ukrayna Premier Lig takımlarından Zorya Luhanks sezon başında Fenerbahçe'den 19 yaşındaki hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i kiraladı. Kırmızı-Beyazlı ekip ligi şampiyon Dinamo Kiev'in ardından 3. bitirerek Avrupa Ligi bileti aldı.

İranlı oyuncu bu sezon 26 kez forma giyerken 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Allahyar sezonun ardından geleceği hakkında Ukrayna basınından UA Football'a konuştu.









NTV Spor'un derlediği habere göre; Fenerbahçe'de bonservisi bulunan Allahyar, "Shakhtar ve Dinamo'nun benimle ilgilendiğini duydum. Ama bunun hakkında düşünmedim. Dedikodular hakkında yorum yapmayacağım. Yaz boyunca geleceğim hakkında düşünmek için çok vaktim olacak" dedi.

Genç futbolcu sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Doğru kararı vermek istiyorum. Benim için nerede oynadığımın önemi yok. Önemli olan kariyerime faydasının dokunması. Ukrayna'da her şey bana uyuyor. Gelecek sezon neler olacağını göreceğiz. Burada iyi takımlar arasında şampiyonluk yarışı var."







