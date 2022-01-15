Löw ile yapılan görüşmenin detayları belli oldu. Alman hoca 8 yardımcısıyla gelmek istediği gibi transfer için açık çek talep etti! Joachim Löw ile yardımcılarının yıllık maliyeti 9.5 milyon Euro'yu bulacak. Tecrübeli teknik adamın talep ettiği transfer bütçesi ise en az 35-40 milyon Euro düzeyinde.

Önceki gün Joachim Löw ile Almanya'da bir görüşme gerçekleştiren başkan Ali Koç, Alman teknik adamın taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı elde etti. Olumlu geçen görüşmede Alman teknik adam ilk olarak Fenerbahçe 'ye kendi ile 8 yardımcısının tamamının gelmesi şartını koştu.

EN AZ 35-40 MİLYON EUROLUK TRANSFER BÜTÇESİ İSTİYOR

Bunun dışında 3 yıllık kontrat isteyen Löw, takıma 5 ya da 5 tane 1. sınıf futbolcunun transfer edilmesi gerektiğini belirterek bunun için transfer bütçesi talep etti. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre transfer bütçesi 35-40 milyon Euro'dan aşağı olmayacak.

Önümüzdeki sezon UEFA kısıtlamalarının kalkacak olması, bunun dışında TFF'den en yüksek harcama limitini alan kulüp olan Fenerbahçe Alman hocanın isteklerini karşılamaya sıcak bakıyor. Ancak başkan Ali Koç son olarak kurmaylarıyla durumu istişare edip kararını öyle verecek.

Bunun yanında başkan Ali Koç'un Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşme yapmadan Löw kararını kesin olarak vermek istemiyor. (Takvim)