Kadıköy, sadece ligde değil Avrupa’daki rakipler için de tam anlamıyla cehennemdi. Müthiş atmosferi arkasına alan Fenerbahçe , sahayı rakiplerine dar eder, kolay kolay bileği bükülmezdi. Ali Koç’un başkan olduğu 3 Haziran 2018’den beri tablo tamamen tersine döndü. Ülker Stadı’nda galibiyeti unutan ezeli rakiplere karşı bu üstünlük kaybedildi. Trabzonspor 23 (kupada kazandı), Galatasaray 20 ve Beşiktaş da 15 sene sonra Kadıköy’den 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı- Lacivertliler, önceki akşam Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Bu, Ali Koç döneminde ligde iç sahada alınan 15. yenilgiydi.





Tarihte ilkler yaşandı

Tablonun ne kadar kötü olduğu, önceki dönemin rakamlarıyla net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ali Koç öncesi Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 15 mağlubiyet alması tam 13 sezonu bulmuştu. Sarı-Lacivertliler bu sezonların 5’inde evinde hiç yenilmemişti. En fazla maç kaybedilen dönemler, 3’er mağlubiyet alınan 2012- 13 ve 2016-17 sezonları olmuştu.

Ali Koç döneminde, Fenerbahçe’nin tam anlamıyla kalesi olan Ülker Stadı adeta çöktü. 2020-21 sezonunda Sarı-Lacivertliler hem sahasında ilk kez peş peşe 3 maç kaybetti hem de ilk defa bir sezonda 7 yenilgi aldı.

Koç’a ve takıma protesto

Kadıköy’de artık 12. adamın sahayı rakibe dar eden müthiş atmosferi değil, tribünlerin yönetime olan büyük tepkisi ve kendi oyuncularına protestoları gündem oluyor. Özellikle maçların son bölümünde Ülker Stadı, “Ali Koç istifa” sesleriyle yankılanıyor, Fenerbahçeli futbolcular ıslıklarla ve yuhalamalarla protesto ediliyor.

Aslıhan Çil