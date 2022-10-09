Fenerbahçe haberi: 5 yıl sonra gelen ilk hat-trick Enner Valencia'dan
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü ağırladığı karşılaşmada hat-trick yapan Enner Valencia, Roberto Soldado'nun ardından 5 yıl sonra ligde ilk hat-trick yapan Fenerbahçeli oyuncu olmayı başardı.
Fenerbahçe 'de Enner Valencia fırtınası sürüyor. Ekvadorlu oyuncu, takımının Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada hat-trick yapmayı başardı. Bu hat-trick, 5 yıllık ara sonrası Fenerbahçe formasıyla ligde bunu başaran ilk isim olmasını sağladı.
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Süper Lig'e damga vuruyor
Enner Valencia, Süper Lig'de şu ana kadar geride kalan kısıma damga vurmuş durumda. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 7 Süper Lig maçında 10 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol atan Valencia; Alanyaspor karşısında 1, Fatih Karagümrük karşısında 3 gol atarken sadece deplasmanda oynanan Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında sessiz kaldı. Konyaspor maçında 22. dakikada kırmızı kart gören Valencia, deplasmanda 0-0 sona eren Beşiktaş maçında da ağları havalandıramamıştı.
5 yıl sonra gelen hat-trick
Enner Valencia'nın Fatih Karagümrük karşısındaki 3 golü, Fenerbahçe formasıyla 5 yıl sonra ligde hat-trick yapmayı başaran isim olmasını sağladı. Ligdeki son hat-trick, 19 Kasım 2017'de yine iç sahada oynanan ve 4-1 kazanılan Sivasspor maçında gelmişti.
Son hat-trick Soldado'dan
19 Kasım 2017'de Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederken Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 61. dakikada oyuna girip 20 dakikada 3 gol atmayı başarmıştı. Soldado, 1-1 devam eden maçta oyuna dahil olup 61., 77. ve 81. dakikada attığı gollerle takımını 4-1'lik galibiyete taşımıştı.