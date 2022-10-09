Fenerbahçe 'de Enner Valencia fırtınası sürüyor. Ekvadorlu oyuncu, takımının Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada hat-trick yapmayı başardı. Bu hat-trick, 5 yıllık ara sonrası Fenerbahçe formasıyla ligde bunu başaran ilk isim olmasını sağladı.

Süper Lig'e damga vuruyor

Enner Valencia, Süper Lig'de şu ana kadar geride kalan kısıma damga vurmuş durumda. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 7 Süper Lig maçında 10 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında 2'şer gol atan Valencia; Alanyaspor karşısında 1, Fatih Karagümrük karşısında 3 gol atarken sadece deplasmanda oynanan Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında sessiz kaldı. Konyaspor maçında 22. dakikada kırmızı kart gören Valencia, deplasmanda 0-0 sona eren Beşiktaş maçında da ağları havalandıramamıştı.

5 yıl sonra gelen hat-trick

Enner Valencia'nın Fatih Karagümrük karşısındaki 3 golü, Fenerbahçe formasıyla 5 yıl sonra ligde hat-trick yapmayı başaran isim olmasını sağladı. Ligdeki son hat-trick, 19 Kasım 2017'de yine iç sahada oynanan ve 4-1 kazanılan Sivasspor maçında gelmişti.

Son hat-trick Soldado'dan

19 Kasım 2017'de Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederken Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, 61. dakikada oyuna girip 20 dakikada 3 gol atmayı başarmıştı. Soldado, 1-1 devam eden maçta oyuna dahil olup 61., 77. ve 81. dakikada attığı gollerle takımını 4-1'lik galibiyete taşımıştı.