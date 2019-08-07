Fenerbahçe, Gustavo için Andre Villas- Boas’ı bekliyor

Fransız basını, Marsilya’nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin’den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas’ın vereceği kararı bekliyor.

07 Ağustos 2019, Çarşamba 06:01
- A +
Fenerbahçe, Gustavo için Andre Villas- Boas’ı bekliyor

Marsilya’nın yeni transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olması, teknik direktör Andre Villas- Boas’ı zor bir seçim yapmaya itti. Fransız basını, Mavi-Beyazlılar’ın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin’den en az birini göndereceğini yazdı. Haberde, sol bek, sağ kanat ve forvet transferi yapmak isteyen Marsilya’da satılacak oyuncu konusunda kararın Villas-Boas’a bırakıldığı kaydedildi.

Marsilya taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Thavuin’in satılmasına karşı. Fenerbahçe, Villas-Boas’ın vereceği kararı bekliyor. Luiz Gustavo satış listesine konursa, Sambacı kısa sürede İstanbul’a getirilecek. Marsilya şu ana kadar Villarreal’den stoper Alvaro’yu kiralayıp, Boca’nın golcüsü Benedetto’ya imza attırdı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...