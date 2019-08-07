Fenerbahçe, Gustavo için Andre Villas- Boas’ı bekliyor

Marsilya’nın yeni transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olması, teknik direktör Andre Villas- Boas’ı zor bir seçim yapmaya itti. Fransız basını, Mavi-Beyazlılar’ın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin’den en az birini göndereceğini yazdı. Haberde, sol bek, sağ kanat ve forvet transferi yapmak isteyen Marsilya’da satılacak oyuncu konusunda kararın Villas-Boas’a bırakıldığı kaydedildi.

Marsilya taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Thavuin’in satılmasına karşı. Fenerbahçe, Villas-Boas’ın vereceği kararı bekliyor. Luiz Gustavo satış listesine konursa, Sambacı kısa sürede İstanbul’a getirilecek. Marsilya şu ana kadar Villarreal’den stoper Alvaro’yu kiralayıp, Boca’nın golcüsü Benedetto’ya imza attırdı.