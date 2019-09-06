Fenerbahçe gümbür gümbür

Fenerbahçe, 3 maçta girdiği 16 net pozisyonla Avrupa’nın devlerini bile solladı. Kanarya, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de bu alanda PSG (4 maç, 19 pozisyon) ve Manchester City’nin (4 maç, 18 pozisyon) ardından üçüncü sırada yer alıyor. Üstelik diğer takımların aksine sadece 3 maç ile bu listeye girmeyi başardı. Maç başına net fırsatta 5.33’lük ortalamasıyla Fenerbahçe, Avrupa’nın en iyisi konumunda. Ersun Yanal’ın öğrencileri ligde ise maç başına şut (14.3), isabetli şut (7), topa sahip olma (%68), pas isabeti (%87.1) ve maç başına isabetli pas (546) alanlarında zirvede.