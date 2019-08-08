Fenerbahçe, lig için geri sayım sürerken, eksiklerini giderme yolunda son kozlarını oynuyor. Başkan Ali Koç’un “İki stoper ve bir 6 numara alacağız” açıklaması sonrası, taraftarların beklentisi arttı.

Sarı-Lacivertli yönetimin belirlenen eksikler doğrultusunda takviye için yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, 6 numara için, Manchester Cityli Fernandinho isminin öne çıktığı ifade edildi.

İngiliz kulübünün Rodri transferi sonrası forma şansı azalan Brezilyalı ön liberonun takımdan ayrılma kararı aldığı ve Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi. Fener, 34 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz almak için kulübü ile pazarlık masasına oturdu. City ise 2 milyon euro istiyor.

Kaynak: Star