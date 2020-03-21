Fenerbahçe gözünü altyapıya çevirdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başından ayrılmasına sonra ve Süper Lig'de de hedeflerin uzağında kalan Sarı Lacivertliler'de değişim zamanı yaklaşıyor.

Başkan Ali Koç'un seçim dönemindeki en önemli vaatlerinden biri olan altyapı oyuncularına değer verilmesi bu sezon hayata geçebilir gibi gözüküyor.

Akademi direktörü Serdar Dayat ve U19 takımının teknik patronu Gökhan Bozkaya’dan detaylı bir rapor istendi. Hazırlanacak bu rapor, yeni gelecek teknik direktör ile paylaşılacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında altyapıdan kaç oyuncunun A takıma yükseleceğine bu rapor ışığında karar verilecek.

Yeni sezonda genç isimleri kadroda görmek hiç sürpriz olmayacak.