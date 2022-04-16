Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu

Fenerbahçe Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde sahasında düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray derbisini kazanarak büyük moral bulan Fenerbahçe yakaladığı çıkışı Göztepe karşısında taraftarının desteğiyle sürdürmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçın VAR koltuğunda Erkan Engin olacak. Son olarak dün oynanan Trabzonspor - Karagümrük maçının da VAR hakemi olarak görev yapan Erkan Engin'in Fenerbahçe maçında da görev alması dikkatlerden kaçmadı.

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadelenin orta hakemi olarak Yasin Kol görev yapacak.







