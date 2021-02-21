Fenerbahçe, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Karagümrük galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Erol Bulut yönetimindeki Sarı Lacivertliler, haftaya 51 puanla Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından 3. sırada girdi. Başakşehir'i 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Göztepe ise Kadıköy'de sürpriz peşinde olacak. Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, 12. sırada bulunuyor. Son 11 müsabakada sadece derbi maçta Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe, ilk devrede İzmir’deki müsabakada Göztepe’yi 3-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Göztepe muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mesut Özil, Osayi, Valencia (Pelkas), Thiam

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Esiti, Halil, Ndiaye, Jahovic

Pelkas 4 hafta sonra kadroda

Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe’nin bu sezonki flaş oyuncularından Dimitris Pelkas, Erol Bulut’un görev vermesi durumunda Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Yunan oyuncunun ilk 11’de olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. En verimli döneminde şanssız bir sakatlık yaşadığını belirten Pelkas, “Formamı çok özledim. Göztepe maçında forma şansı bulursam, kaldığım yerden devam edeceğim” dedi.

Pelkas dönerken, Kanarya’da cezalı Lemos’un yanı sıra antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak’ın, Trabzonspor mücadelesine kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.

Mesut Özil'in tek eksiği gol

Fatih Karagümrük maçı ile ilk 11’in kapısını aralayan Mesut Özil, Göztepe maçı ile birlikte golle de tanışmak istiyor. Tecrübeli futbolcu Hatayspor, Galatasaray, Başakşehir maçlarında ikinci yarıda oyuna girmiş, hızlı bir şekilde formaya ısınmıştı. Fatih Karagümrük maçında ise ilk 11’de sahaya çıkan Mesut, sergilediği futbolla gerçek bir lider olma yolunda ilerlediğini göstermişti. Hafta içindeki çalışmalarda yine ekstra idmanlar yapan tecrübeli oyuncu, Göztepe maçında gol atmak ve takımına skor anlamında da katkı vermek istiyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi alarm

Ev sahibi Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşması öncesi kart sınırındaki isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. Sarı- Lacivertliler'de Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Sinan Gümüş, bu akşamki mücadelede kart görürlerse cezalı duruma düşecek, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecekler. Napoleoni, Berkan Emir, Zulj ve Gassama'nın sakat olduğu Göztepe'de de Alpaslan Öztürk, gelecek haftaki Kasımpaşa sınavı öncesi kart sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Göztepe maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı Lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Diego Perotti de eksikler arasında yer alıyor.

İstatistikler Fenerbahçe diyor

Göztepe’ye rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, 1974’ten bu yana İzmir ekibini üst üste üç karşılaşmada mağlup edemiyor. Fenerbahçe’ye konuk olduğu son 19 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Göztepe ise (7 beraberlik, 11 mağlubiyet), son galibiyetini 16 Nisan Nisan 2000’de 3-2 (d) almıştı. Bu arada ev sahibi, sahasında Galatasaray hariç, ligdeki son 6 maçın 5’ini de kazandı.

Hüseyin Göçek için bir ilk

Ülker Stadı’ndaki Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Hüseyin Göçek görev yapacak. Ligimizin tecrübeli hakemlerinden Göçek, ilk kez iki takım arasındaki bir maçta sahne alacak. Göçek, ev sahibinin en son geçen sezon 26. haftada Konya’ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu, Göztepe’nin de 26 Ocak 2020’de Beşiktaş’ı 2-1 yendiği karşılaşmalarda düdük çalmıştı.

Mehmet Sepil: Futbol konuşulsun

İzmir temsilcisinin Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçı öncesi adil bir yönetim gerektiğini söyledi. Göztepe’nin Başkanı Sepil, “Biz sadece futbolun güzelliklerinin konuşulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ünal Karaman da “Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacağız. Ancak sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız” yorumunu yaptı.

Ünal Karaman’ın şansı tutmuyor

Göztepe’de teknik direktör Ünal Karaman’ın, Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri, Fenerbahçe...Karaman, hoca olarak Sarı-Lacivertliler’e karşı 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon ise iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı İzmir ekibi, güçlü rakibi karşısında sahasında 3-2 kaybetti. Öte yandan Sarı- Kırmızılılar, ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta Başakşehir’i 2-1 yenerek son vermişti.

Göztepe'de 3 eksik

Göztepe’de sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ve sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.