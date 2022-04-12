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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarına başladı.

12 Nisan 2022, Salı 20:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-Lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen Fenerbahçeli futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek

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