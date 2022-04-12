Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-Lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen Fenerbahçeli futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek



