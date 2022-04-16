Galatasaray derbisini kazanarak büyük moral bulan ve ikincilik için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe Süper Lig'de 33. hafta maçında düşme potasında bulunan Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe Göztepe'yi yenerek yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Göztepe ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Göztepe muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar A., Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Pelkas (Arda), Rossi, Serdar D.

Göztepe: Kenan, Kerim, Arslanagic, Atınç (Kahraman), Moubandje, Yalçın, Soner, Halil, Tijanic, Lourency, Di Santo

İrfan Can cezalı!

Fenerbahçe’de bu akşamki Göztepe mücadelesi öncesi sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Sarı-Lacivertiler’de tam 6 futbolcu kart sınırında. Serdar Aziz, Kim, Osayi-Samuel, Novak, Gustavo ve Mert Hakan bu akşam sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Göztepe'de Atınç belirsiz

Peş peşe 9 maçını kaybederek ligin en formsuz takımlarından biri olan Göztepe, kümede kalma savaşı yolunda büyük sıkıntı yaşıyor. İlk 11’in önemli isimleri Ndiaye ve Obinna satıldı. Kaleci İrfan Can Eğribayat, taraftarla yaşadığı gerilim sonrası kadro dışı kalmıştı. Stoper Angel’in sakatlığı bulunuyor. Savunmanın bir diğer önemli ismi Atınç Nukan’ın durumu ise belirsiz.

Kadıköy yeni dolacak!

Sarı-Lacivertli taraftarlar, son haftalarda olduğu gibi Göztepe mücadelesine de büyük ilgi gösterdi. Dün genel satış başladı, 45 bin 205 biletin yaklaşık 44 bini satıldı. Biletlerin maç saatine kadar tamamen tükenmesi bekleniyor. Sahasında Trabzonspor maçından itibaren 40 binin üzerinde taraftarla oynayan Fenerbahçe’nin bu akşam da sahaya büyük bir seyirci desteğiyle çıkması kesin gibi görünüyor.