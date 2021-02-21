Fenerbahçe-Göztepe (CANLI)

Süper Lig 2020-2021 sezonu 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fenerbahçe 25 hafta sonunda 16 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 51 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Konuk Göztepe ise 7 galibiyet, 8 beraberlik sonucu elde ettiği 29 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 12 sırada yer alıyor.

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ALTAY KURTARDI!

8' İlk net gol pozisyonu Göztepe'den geldi! Szalai topa müdahale etmek istedi ama top Göztepeli Ndiaye'nin önüne düştü. Altay kurtardı!

BU KEZ ALTAY DA KURTARAMADI!

9' Fenerbahçe, korner kullanırken çok ilginç bir gol yedi. Sarı Lacivertliler, tüm hatlarıyla yüklenirken Sosa'nın topu kaybetmesiyle, Göztepe atağı başladı ve bir uzun pas sonucunda Altay'la karşı karşıya kalan Halil Akbunar, çalımını attı ve topu boş kaleye gönderdi.

Fenerbahçe-Göztepe maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mesut Özil, Osayi, Valencia, Thiam

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic













Göztepe’de sol diz iç yan bağında zorlanma tespit edilen Berkan Emir, sağ kalça adalesinde gerilme ve ödem bulunan Peter Zulj ve sağ uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edilen Lamine Gassama, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.