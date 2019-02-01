Fenerbahçe - Göztepe (CANLI)

Süper Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor’u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk ediyor. 20 puanla 14. sırada bulunan Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak. 5Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig’deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi evinde 1-0 yenmişti. Saat 20.30’da başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.





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İlk düdük çaldı ve mücadele başladı...

İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. 3. dakikada İsmail Köybaşı, ceza sahası içinde topla buluştu. Boş durumda olan Ayew'i gören İsmail, ortasını yaptı fakat Ganalı futbolcu topun gerisinde kaldı. Araya giren Göztepe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOOOOL | Fenerbahçe, 7. dakikada 1-0 öne geçti. Muhteşem bir bindirme yapan Dirar'ı Mehmet Topal gördü ve harika bir ara pas attı. Isla'nın içeri çevirdiği topa Soldado vurdu, kale önünde Ayew ayağını uzattı ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Andre Ayew, sarı lacivertli formayla son golünü 17 Aralık 2018'de BB Erzurumspor'a atmıştı.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Andre Ayew, kafa vuruşunu yaptı, Beto son anda kurtardı. Dönen topu Ayew rövaşata ile kaleye göndermek istedi, top üst direkten auta gitti.

Soldado önce ofsayta sonra direğe takıldı

11.dakikada Mehmet Topal, topu Soldado'yla ceza sahası içerisinde buluşturdu. Soldado topu ağlara gönderdi ama ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı. 1 dakika sonra Ayew'in pasında bir anda Göztepe savunma arkasına sarkan Roberto Soldado, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Göztepe kalesine sert bir şut gönderen Soldado, üst direği geçemedi. ilk 15 dakika çok etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'nin 1 gol kaydederken, 2 topu direkte döndü.

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Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı. Ülker Stadyumu'nda 20.30'da başlayan zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetti. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan üstlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek son veren Fenerbahçe, Göztepe'yi de evinde devirerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan sarı lacivertli taraftarlar, stadın neredeyse tamamını doldurdu.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK İSMAİL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 19'uncu haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan farklı olarak sarı kart cezalısı olan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı'na şans verdi. Sarı lacivertliler Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Dirar, Benzia, Ayew ve Soldado ilk 11'i ile sahaya çıkarken, rakip takım Göztepe ise Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Serdar, Castro, Halil, Jerome ilk 11'i ile karşılaşmaya başladı.

TOLGAY VE SERDAR'A BÜYÜK İLGİ

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni transferler Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'e de kadroda yer verdi. İki oyuncuya ısınma sırasında taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi iki oyuncu da tezahüratlar üzerine tribünlere giderek taraftarları selamladı. Galatasaray'dan transfer edilen Serdar'ın Fenerbahçe armasını öptüğü görüldü.