Fenerbahçe golcüsünü buldu: Sporar

Fenerbahçe yeni sezonda kadroyu 2 forvetle birden takviye etmek istiyor. Listede birçok isim bulunuyor. Portekiz’in Record Gazetesi’ne göre Sarı Lacivertliler’in golcü adaylarından biri de Andraz Sporar. Sloven futbolcu, 2019-20 sezonunun devre arasında 6 milyon Euro’ya Sporting’e transfer olmuştu. Ancak teknik patron Ruben Amorim’in gözüne giremeyen 27 yaşındaki forvet, geçen sezonun ikinci yarısını Braga’da kiralık olarak geçirdi. Sporting’in kadroda düşünmediği Sporar için Fenerbahçe’nin harekete geçtiği iddia edildi.





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38 maçta 11 gol

Sarı-Lacivertliler’in Sloven oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı belirtildi. Başarılı oyuncu, forvetin yanı sıra ofansif orta saha ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Sporar, Sporting kariyerinde 38 maçta 11 gol atıp, 6 asiste imza attı. 27 yaşındaki forvetin de Sporting’den ayrılmak istediği kaydedildi. Sloven yıldız, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki iki golcüsünden biri olabilir.

Beşiktaş 'ı dağıtmıştı

Andraz Sporar, 2019-20 sezonunun ilk yarısında kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Slovan Bratislava forması giyen Sporar, Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ı 4-2 yendikleri maçta 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Sloven oyuncu gruptaki 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekmiş, ligde ise 11 mücadelede 12 kez ağları sarsmıştı. Bu göz dolduran performansı sayesinde Sporar ocak ayında 6 milyon Euro’ya Sporting’in yolunu tutmuştu.







