Fenerbahçe golcü oyuncu için ısrarcı! Jorge Jesus çok istiyor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray karşısında dezavantajlı duruma düşen Fenerbahçe , kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Transferdeki çalışmalarını devam ettiren Sarı-Lacivertliler, ligde oynayacakları Gaziantep FK maçını da kayıpsız geçmek istiyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı ve dün özel uçakla zorlu deplasmana gitti.

Kafilede ise şu oyuncular yer aldı; Altay, İrfan Can Eğribayat, Osman, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Gustavo, Samet, Ferdi, Alioski, Arao, İsmail, Crespo, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Arda, Emre, Rossi, King, Serdar Dursun, Valencia ve Michy Batshuayi.

Fenerbahçe kafilesine, dün Gaziantep’te coşkulu bir karşılama yapıldı. Oyuncular ve teknik ekibe çiçek verildi.

GAZİANTEP'İN YÜZÜ GÜLMÜYOR

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırladığı son iki maçı kazanan Gaziantep FK, Galatasaray'dan (3 mağlubiyet; Aralık 2012-Ekim 2014) bu yana rakibini üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup eden ilk takım olmayı hedefliyor.

Ancak Erol Bulut'un öğrencileri, ligde bu sezon en son Konya'yı 1- 0 (d) mağlup ederken, son 7 sınavında (3 mağlubiyet ve 4 beraberlik) galibiyet alamadı.

TOPLAMDA 7 OYUNCU SINIRDA

Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Gaziantep FK karşılaşması öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Bu isimlerden biri kart görürse, Ümraniyespor (d) maçında forma giyemeyecek.

Ev sahibinde de kaleci Günay Güvenç ya da Figueiredo'dan biri kart görmesi halinde Sivasspor karşısında oynamayacak.

YÖNETİM TAM KADRO OLACAK

Galatasaray derbisinde alınan yenilgi sonrası morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve kurmayları, soluğu takımın yanında almıştı.

Teknik ekip ve oyunculara moral veren yönetimin, tam kadro olarak bu akşam deplasmanda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde takıma destek verecekleri bildirildi.

SAMET AKAYDIN'IN İLK HEYECANI

Kanarya'nın, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer alacak.

28 yaşındaki stoper, Antep'de yedek kulübesinde yer alacak.

Antep deplasmanında sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro'nun yanı sıra uzun süredir sahalardan uzak kalan Nazım Sangare forma giyemeyecek. Derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtan men cezası alan İrfan Can Kahveci de kadroda yok. Ev sahibinde de Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı bulunuyor.

VALENCIA 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'na kadar Sarı-Lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti.

Ekvadorlu forvet, bu akşam skora katkı sağlayıp, takımını tekrar havaya sokmaya çalışacak.

İNADINA WRIGHT!

Sarı-Lacivertliler, Haji Wright için Antalyaspor'a 5 milyon Euro artı iki oyuncu teklif etmişti. Ancak ABD'li golcüyü başka takımların da istediğini bilen Kanarya, Akdeniz ekibinden olumlu yanıt alamazsa, hemen parayı artırarak 7.5 milyon Euro'ya kadar çıkacak.

Devre arasında kadrosuna mutlaka iyi bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Haji Wright için elini çabuk tutmak konusunda son derece kararlı. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın yanı sıra başka takımlardan da teklifler alan ABD'li golcü için Antalyaspor'a, 5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Bruma, Lamos ve Nazım Sangare üçlüsünden ikisini teklif etmişti. Antalya'dan Asbaşkan Emrah Çelik'in, "Wright için 8 takımla görüşüyoruz" açıklamasının ardından vakit kaybetmek istemeyen Sarı- Lacivertliler, transferin bir an önce olumlu sonuçlanmasını istiyor.

Maksimumu zorlayacak...

Kırmızı-Beyazlılar'ın, 24 yaşındaki oyuncu için cevabını kısa sürede vermesini umut eden Kanarya, sunduğu teklife olumlu yanıt alamaması durumunda, B planını devreye sokacak. Wright için gerektiği takdirde 7.5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı konuşulan Fenerbahçe, oyuncuyu da ikna etmek konusunda tüm kozlarını oynayacak. Jorge Jesus'un da bu sezon 17 maçta rakip fileleri 11 kez sallayan tecrübeli futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği öğrenildi.

Yusuf Dursun