Fenerbahçe golcü arıyor

Erzurum ve Antalya beraberliklerinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bir stoper, bir kanat oyuncusu ve bir orta saha için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, listeye santrfor da ekledi.

F.Bahçe, özellikle İslam Slimani'nin sezonun ilk yarısındaki performansından memnun olmadığı için bu bölgeye tartışmasız katkı sağlayacak bir isim arıyor. Bu bağlamda Slimani'nin menajerine, uygun şartların oluşması halinde kiralık kontratının iptal edilebileceği net bir dille ifade edildi. Sarı-lacivertlilere Uzakdoğu başta olmak üzere birçok kulüpten menajerler aracılığıyla 4 mevki için kiralık ve satın alma opsiyonlu teklifler geliyor.

(Sabah)