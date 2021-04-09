Fenerbahçe, gol yollarındaki sıkıntısına çare bulamadı

2 MAÇTA 1'ER GOL

Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun yönetiminde ilk maçına geçtiğimiz hafta evindeki Denizlispor maçı ile çıktı. Erol Bulut'un ardından dümene geçen Belözoğlu, takımdaki olumsuz havayı dağıtsa da bu sonuç sahaya istenilen şekilde yansımadı. 64'üncü dakikada Samatta'nın bulduğu golle öne geçen sarı-lacivertli ekip sahadan mutlu ayrılarak Malatyaspor maçına kilitlendi. Ligin 33'üncü haftasında dün oynanan Malatyaspor karşılaşmasında ise yine gol yollarında sıkıntılı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler 1 puana yetindi.

KADRO GENİŞ, ROTASYON YOK

Sezon başında neredeyse bütün oyuncularda değişime giden Fenerbahçe, devre arasındaki önemli katkılar ile mevcut takımı daha da güçlendirdi. Bu sezon bütün maçlara şampiyonluk parolası ile çakmasına karşın istediği oyunu sahaya yansıtamayan sarı-lacivertli ekip, kötü görüntüsünü düzeltemedi. Erol Bulut ile başlanan sezonda daha sonra göreve gelen Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da geniş kadroda rotasyona gitmedi. Koronavirüs salgını sebebiyle sıkışık takvimde oynanan ligde elindeki oyuncu zenginliğine rağmen 3 gün önceki maçta süre alan oyuncular ile Malatyaspor maçına başlayan Emre Belözoğlu, 3 puanı hanesine yazdıramayarak 2'nci sıradaki yerini 63 puanla korudu. Belözoğlu Denizlispor maçında sonradan oyuna aldığı İrfancan etkili olmuş attığı gol ise VAR'a takılmıştı. Belözoğlu, Malatyaspor deplasmanında Pelkas'ın yerine İrfancan'ı ilk 11'de tercih ederken, Malatya maçının ikinci yarısında oyuna bu kez İrfancan yerine Pelkas dahil oldu. Ancak Pelkas'ın verimsiz olması taraftarlarda "Keşke İrfan cıkmasaydı" dedirtti.

MERT HAKAN İLE SOSA OYUNU HAREKETLENDİRİRKEN SAMATTA BEKLENENİ VEREMEDİ

Sarı-lacivertli ekipte Malatyaspor maçına yedek soyunan Mert Hakan ile Sosa, oyuna dahil olduklarından itibaren saha içini hareketlendirdi. Hücum yönünde oyuna hareket getiren Sosa, 77'nci dakikada Gustavo'nun yerine, Mert Hakan ise aynı dakikada Ozan'ın yerine dahil oldu. Yapılan eleştirilerde 3 gün önce yorulan orta saha oyuncularının yerine ilk 11'e rahatlıkla girecek bu isimlere vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında takımına galibiyeti getiren Samatta ise Malatyaspor mücadelesinde bekleneni sahaya yansıtamadı. Tanzanyalı futbolcu, Malatyaspor maçında 69 dakika sahada kalırken 1 isabetli şut çekebildi. Emre Belözoğlu'nun iç saha maçlarında Samatta'yı deplasmanlarda ise Thiam'ı düşüneceği öğrenildi

DHA