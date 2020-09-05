Fenerbahçe, limit problemini şu ana kadar bonservissiz ve kaliteli oyuncuları akdrosuna katarak mükemmel bir şekilde aşmayı başardı. Sarı lacivertliler, bonservissiz ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katma stratejisini güderken şu ana kadar başarılı oldu ve kamuoyunun takdirini kazanmayı başardı.

Kanarya'nın kadrosuna kazandırmayı hedeflediği son isim Almanya'dan... Trtspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül için girişimlere başladı. 22 yaşındaki Gökhan Gül, ön libero ve stoper mevkilerinde oynuyor.





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