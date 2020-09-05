Fenerbahçe, Gökhan Gül'ü gündemine aldı
Fenerbahçe transfer haberi... Bu sezon transferde bombaları ardı ardına patlatan ve güçlü bir kadro kuran Fenerbahçe, genç ve maliyeti az oyunculara da yöneliyor. Sarı Lacivertliler'in hedefindeki son isim ise Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül...
Fenerbahçe, limit problemini şu ana kadar bonservissiz ve kaliteli oyuncuları akdrosuna katarak mükemmel bir şekilde aşmayı başardı. Sarı lacivertliler, bonservissiz ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katma stratejisini güderken şu ana kadar başarılı oldu ve kamuoyunun takdirini kazanmayı başardı.
Kanarya'nın kadrosuna kazandırmayı hedeflediği son isim Almanya'dan... Trtspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül için girişimlere başladı. 22 yaşındaki Gökhan Gül, ön libero ve stoper mevkilerinde oynuyor.