Fenerbahçe Giroud transferi için yetki verdi!

Hemen hemen her sezon adı Süper Lig devleriyle anılan Fransız golcü Oliver Giroud’nun lig biter bitmez Chelsea’den ayrılacağı belli oldu.

EĞER İMZA PARASI VE YILLIK ÜCRETİ ASTRONOMİK OLMAZSA...

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Arsenal’den Chelsea’ye giden fakat ‘mavilerde’ beklenen performansı gösteremeyen Oliver Giroud’nun sezon sonunda Fransa’ya geri dönebileceği iddia edilirken, Fransız futbolcu için Türk kulüplerinin de devreye girebileceği belirtildi. 32 yaşındaki milli forvetin 3 ay sonra sözleşmesinin sona erecek olması özellikle Fenerbahçe’yi harekete geçirirken, oyuncunun sözleşme şartları ve imza parasının astronomik boyutlara ulaşmaması halinde transferin mümkün olacağı ifade edildi. Slimani, Soldado, Frey ve Ayew’de karavana atan sarı lacivertlilerin Giroud’nun menajeri Michael Manuello ile masaya oturması beklenirken, Ali Koç’un şartların araştırılması için Comolli’ye tam yetki verdiği bildirildi.

Kariyerinde 398 maça çıkan Olivier Giroud 166 gol attı. 84 kez Fransa Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu bu kulvarda da 33 gol kaydetti. (Akşam)